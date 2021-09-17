Эксперт Танурков перечислил отрасли в ЕС, которые пострадают от роста цен на газ

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17 сентября 2021, 08:58 Источник: РИА Новости

газ, фото: pixabay.com

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков рассказал, какие отрасли затронет рост цен на газ в Евросоюзе. Стоимость «голубого» топлива впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров.

«Если говорить об отраслях, для которых уровень цен на газ напрямую влияет на конкурентоспособность - это в первую очередь производство азотных удобрений, в меньшей степени – газохимия», - пояснил он.

Танурков добавил, что отрасли в Европе традиционно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом - США, Ближнего Востока и России. В связи с чем ЕС использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей, отметил эксперт.

Напомним, что 16 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы снизилась до 735 долларов за тысячу кубометров после того, как днём ранее достигала рекордных 970 дол. за тысячу кубометров. Аналитик Сергей Пикин объяснил, с чем это связано.

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