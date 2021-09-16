Аналитик Пикин связал снижение цены газа в Европе до $735 за 1000 кубометров с возобновлением поставок ресурса из Норвегии
16 сентября 2021, 20:23
Сергей Пикин, являющийся директором Фонда энергетического развития, высказался о снижении цены на голубое топливо на европейском фьючерсном рынке до 735 долларов до 1000 кубометров. При этом накануне газ подорожал до 970 долларов за 1000 кубометров.
Специалист назвал $970 “перегретой ценой”. В связи с тем, что стоимость не имела отношения к реальной конъюнктуре, как отметил Пикин, она должна была в любом случае уменьшиться, пишет RT.
По словам эксперта, главной причиной произошедшего стало возобновление поставок газа с норвежской территории. Пикин подчеркнул, что там наблюдались профилактические ремонты, Норвегия заявила, что собирается энергично реализовывать ресурс. Эксперт добавил, что рынок газа является “суперволатильным”.
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