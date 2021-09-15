Курс евро обновил минимальный показатель с августа 2020 года

Курс официальной валюты девятнадцати стран "еврозоны" в среду, 15 сентября, обновил минимальный показатель с августа 2020 года. Соответствующая информация поступила сегодня вечером от Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" по состоянию на 17.03 по московскому времени падал на 41 копейку и составил 85,70 рубля. Минутами ранее данная валюта обновила минимум с августа минувшего года, упав в цене до 85,65 рубля.
Отметим, что стоимость на нефть марки Brent растет на 3,1 процента, до 75,9 доллара, что является максимальным показателем с 30 июля.
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