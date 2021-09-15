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Цена газа в Европе стабилизировалась на уровне $880 за 1 тысячу кубометров

, 17:24 Источник: ТАСС

Цена газа в Европе стабилизировалась на уровне $880 за 1 тысячу кубометров
газовая труба, Soeren Stache/ZB

В ходе торгов 15 сентября цена на газ в Европе стабилизировалась на уровне $880 за 1 тысячу кубических метров после того, как на пике составила почти $970. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сейчас находится на уровне $883,6 за 1 тысячу кубических метров. В общей сложности с начала торгов стоимость газа увеличилась на 9,9%.

Ранее в рамках торгов цена выросла на $150 к стоимости закрытия во вторник. Несколько раз был побит исторический рекорд, а на пике цена топлива достигала почти $970 за 1 тысячу кубических метров.

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