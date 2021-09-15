Песков: ввод «Северного потока-2» сбалансирует цены на природный газ в Европе
15 сентября 2021, 14:16Источник:
Коммерсантъ
Ввод газопровода «Северный поток-2» сбалансирует цены газа в Европе. Об этом в среду заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Рост цен на газ в Европе наблюдается с лета. Сегодня, 15 сентября, цена газа на бирже ICE подскочила до 950 долларов за одну тысячу кубометров.
Дмитрий Песков уверяет, что рост цен на газ в Европе не повлияет на его цену в России. По мнению пресс-секретаря президента РФ, стоимость газа сбалансирует запуск российского газопровода «Северный поток-2».
Песков отметил, что рост цен на газ в Европе к России «не имеет никакого отношения». Как он объяснил, скачок стоимости газа на европейском фьючерсном рынке никак не влияет на цену поставляемого из России трубопроводного газа, поскольку она рассчитывается по другой формуле.
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