Аналитик Митрахович назвал заявление о риске потери Европой транзита газа через Украину «апелляцией в форме шантажа»

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15 сентября 2021, 12:45 Источник: RT

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что Европа может лишиться транзита газа через страну.

«Попытка показать Европе свою значимость и в очередной раз через эту апелляцию в форме шантажа постараться уговорить Европу сопротивляться «Северному потоку - 2». Я не думаю, что такой механизм как-то сработает»,- высказал он RT.

Митрахович отметил, что Украину не услышали в Европе, когда строили «Северный поток», «Голубой поток» и «Турецкий поток». Он напомнил, что сейчас Венгрия заключила долгосрочный контракт на поставку российского газа не через них. По его словам, если бы «ключевые игроки» ЕС были бы против «Северного потока-2», то он бы просто не реализовался.

«Раз он реализовался, значит, Европе этот проект нужен, я имею в виду основным игрокам»,- добавил эксперт.

Ранеее Галущенко заявил, что серьёзным «риском» для энергетической безопасности Европы является «Северный поток - 2». Он пояснил, что перенаправление потоков российского газа якобы спровоцируют дефицит топлива в ряде европейских стран.

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