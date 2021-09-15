В украинском Минэнерго предупредили немецких энергетиков, что Европа может лишиться транзита газа через Украину

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15 сентября 2021, 07:40 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, но при этом Европа может лишиться транзитного маршрута через Украину.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил об этом госсекретаря Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреаса Файхта в ходе их встречи.

Галущенко заявил, что серьёзным "риском" для энергетической безопасности Европы является "Северный поток — 2". Министр энергетики Украины пояснил, что перенаправление потоков российского газа якобы спровоцируют дефицит "голубого топлива" в ряде европейских стран.

По словам Галущенко, "если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа на внутреннем рынке" и тогда Евросоюз окажется без надежного, гибкого и независимого маршрута. "Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", — подчеркнул украинский министр.

В российской корпорации «Газпром» в пятницу, 10 сентября 2021 года, объявили о завершении строительства газопровода «Северный поток-2».

Федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию газопровода «Северный поток-2».

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