Аналитик Пикин не исключил, что скоро цена газа в Европе достигнет $800 за тысячу кубометров

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13 сентября 2021, 12:10

газовые трубы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил данные торгов, согласно которым стоимость газа на европейском рынке в очередной раз достигла рекорда, превысив $720 за 1 тысячу кубометров.

Эксперт отметил, что на цену в первую очередь влияет приближение зимы, а хранилища на фоне этого остаются на минимальных значениях. Сергей Пикин в беседе с RT подчеркнул, что цены в Азии продолжают находиться на высоком уровне, сжиженный газ при этом следует не в Европу, а именно на азиатскую территорию, что приводит к сокращению объема предложения на европейском рынке.

"Мы легко можем увидеть в ближайшее время $800", – предположил специалист.

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