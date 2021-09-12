Депутат Рады Скороход призвала власти Украины провести переговоры с Россией по вопросу закупки газа

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12 сентября 2021, 11:54 Источник: РИА Новости

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Отказ от прямых закупок приводит к тому, что Украина переплачивает за газ, который поступает из России. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Анна Скороход.

Она подчеркнула, что украинская сторона приобретает голубое топливо по реверсу. В пример она привела Словакию, когда газ из РФ поступает в эту страну, после чего покупается Украиной.

Скороход отметила, что в любом случае речь идет о российском газе, а Украина при этом “просто доплачивает за транзит “туда-назад” дополнительные деньги”. Она призвала Киев провести с Российской Федерацией переговоры касательно закупки газа, чтобы знать, “стоит ли договариваться”.

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