Депутат Рады Скороход призвала власти Украины провести переговоры с Россией по вопросу закупки газа

Отказ от прямых закупок приводит к тому, что Украина переплачивает за газ, который поступает из России. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Анна Скороход.
Она подчеркнула, что украинская сторона приобретает голубое топливо по реверсу. В пример она привела Словакию, когда газ из РФ поступает в эту страну, после чего покупается Украиной.
Скороход отметила, что в любом случае речь идет о российском газе, а Украина при этом “просто доплачивает за транзит “туда-назад” дополнительные деньги”. Она призвала Киев провести с Российской Федерацией переговоры касательно закупки газа, чтобы знать, “стоит ли договариваться”.
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