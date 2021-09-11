Сотрудник Госдепа Хохштайн заявил, что США обещают максимальную прозрачность в вопросах «СП-2»

Старший советник по энергетической безопасности госдепартамента США Амос Хохштайн заявил в субботу, 11 сентября, что Вашингтон будет максимально прозрачным в вопросах "Северного потока – 2".
Амос Хохштайн уточнил, что Соединенные Штаты Америки будут очень тесно работать с "друзьями и коллегами" в Украине, Польше, а также с другими партнерами в Европе, чтобы не случилось того, "что может сделать Россия". Он, однако, не уточнил, о каких именно действиях со стороны Москвы идет речь.
Напомним, Nord Stream 2 AG планирует запустить газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.
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