Глава офиса Зеленского заявил, что Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после старта «СП–2»

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 сентября 2021, 11:06 Источник: ТАСС

Северный поток – 2, Jens Büttner/dpa

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в субботу, что Киев рассчитывает на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина работает с США и Европой для того, чтобы Киев получил реальный механизм гарантий, что если этот "неэкономический проект" ["Северный поток - 2"] будет реализован, то последуют "соответствующие шаги".

Глава офиса украинского лидера уточнил, что Киев ждет, что это ляжет на бумагу, поскольку хочет видеть конкретные действия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости