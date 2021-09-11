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Глава офиса Зеленского заявил, что Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после старта «СП–2»

, 11:06 Источник: ТАСС

Глава офиса Зеленского заявил, что Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после старта «СП–2»
Северный поток – 2, Jens Büttner/dpa

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в субботу, что Киев рассчитывает на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина работает с США и Европой для того, чтобы Киев получил реальный механизм гарантий, что если этот "неэкономический проект" ["Северный поток - 2"] будет реализован, то последуют "соответствующие шаги".

Глава офиса украинского лидера уточнил, что Киев ждет, что это ляжет на бумагу, поскольку хочет видеть конкретные действия.

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