Пушков: после событий в Афганистане властям США следовало понять, что не стоит «всюду вмешиваться»

Сенатор Алексей Пушков, говоря об оценке Вашингтоном проекта "Северный поток – 2", заявил, что властям США после событий в Афганистане следовало понять, что не стоит пытаться всюду вмешиваться.
Алексей Пушков обратил внимание на то, что США не имеют никакого отношения к "Северному потоку – 2", вследствие чего не могут оценивать его целесообразность. Сенатор также отметил, что давление со стороны Вашингтона уже не является причиной для того, чтобы другие страны поддавались и начинали действовать вразрез с собственными интересами.
Напомним, накануне представитель Госдепа Джалина Портер подчеркнула, что Вашингтон продолжает считать "Северный поток — 2" плохой сделкой.
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