Аргументы Недели Политика 13+

Пушков: после событий в Афганистане властям США следовало понять, что не стоит «всюду вмешиваться»

, 07:50 Источник: Telegram

Пушков: после событий в Афганистане властям США следовало понять, что не стоит «всюду вмешиваться»
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков, говоря об оценке Вашингтоном проекта "Северный поток – 2", заявил, что властям США после событий в Афганистане следовало понять, что не стоит пытаться всюду вмешиваться.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что США не имеют никакого отношения к "Северному потоку – 2", вследствие чего не могут оценивать его целесообразность. Сенатор также отметил, что давление со стороны Вашингтона уже не является причиной для того, чтобы другие страны поддавались и начинали действовать вразрез с собственными интересами.

Напомним, накануне представитель Госдепа Джалина Портер подчеркнула, что Вашингтон продолжает считать "Северный поток — 2" плохой сделкой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Происшествия

В мире

В мире

Политика

Политика

Политика

Происшествия

Политика

Общество

В мире

В мире