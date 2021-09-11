Пушков: после событий в Афганистане властям США следовало понять, что не стоит «всюду вмешиваться»

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11 сентября 2021, 07:50 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков, говоря об оценке Вашингтоном проекта "Северный поток – 2", заявил, что властям США после событий в Афганистане следовало понять, что не стоит пытаться всюду вмешиваться.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что США не имеют никакого отношения к "Северному потоку – 2", вследствие чего не могут оценивать его целесообразность. Сенатор также отметил, что давление со стороны Вашингтона уже не является причиной для того, чтобы другие страны поддавались и начинали действовать вразрез с собственными интересами.

Напомним, накануне представитель Госдепа Джалина Портер подчеркнула, что Вашингтон продолжает считать "Северный поток — 2" плохой сделкой.

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