Эксперт Юшков перечислил факторы снижения цен на бензин впервые с 2020 года

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8 сентября 2021, 22:32 Источник: РИА Новости

бензин, фото: pixabay.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал снижение цен на бензин. Он подешевел впервые с сентября 2020 года на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо - на семь копеек, до 50,62 рубля за литр.

«Удорожание бензина в августе на бирже объясняется периодом повышенного спроса на топливо, в этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле»,- пояснил он.

По его словам, в сентябре ситуация стала лучше, поскольку люди возвращаются на работу, тем самым фактор сезонности сходит на нет, соответственно, начали снижаться цены в рознице.

Еще одной причиной Юшков назвал угрозу полного закрытия экспорта бензина: это привело тому, что нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Также постепенно заканчиваются сезонные ремонты на НПЗ, добавил эксперт. Он пояснил, что все вместе стабилизирует ситуацию на рынке.

«Есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции»,- резюмировал Юшков.

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