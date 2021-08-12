Цена бензина А-92 на Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила новый рекорд

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12 августа 2021, 14:39 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Оптовая цена бензина Аи-92 в четверг, 12 августа, установила новый рекорд на бирже. По данным Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, по территориальному индексу цена бензина Аи-92 в ходе торгов поднялась на 0,82%, до 58,031 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,79%, до 59,436 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,42%, до 51,02 тыс. рублей за тонну, - сообщает ТАСС.

На СПбМТСБ также сообщили, что цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу прекратила рост, который наблюдался в течение последних семи дней. Их стоимость снизилась в ходе торгов на 0,82%, до 52,916 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута сократилась за день на 0,46% и составила 21,618 тыс. рублей за тонну. Биржевой индекс авиакеросина снизился на 0,54%, до 49,14 тыс. рублей за тонну.

Дмитрий Белоусов, замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), организованного его братом, первым вице-премьером Андреем Белоусовым, объяснил рост цен на бензин.

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