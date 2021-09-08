Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии в случае необходимости

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8 сентября 2021, 15:39 Источник: РИА Новости

Антон Силуанов, фото: сайт Госдумы РФ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва готова предоставить Минску «какие-то виды поддержки» в случае необходимости. По его словам, в настоящий момент Белоруссия находится в непростом финансовом положении.

«Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы обсуждаются поддержки. Но сейчас самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик», - пояснил он.

8 сентября Антон Силуанов выступил с речью на Московском финансовом форуме.

Ранее сообщалось, что 9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву. Глава респубилки намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Евразийском экономическом союзе и обстановку вокруг Афганистана.

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