Замглавы Минфина Максимов заявил, что выделенные МВФ 18 млрд долларов России станут частью резервов страны

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7 сентября 2021, 21:47 Источник: РИА Новости

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Предоставленная МВФ сумма в размере 18 млрд долларов станет частью золотовалютных резервов России. Соответствующее заявление сделал замминистра финансов Тимур Максимов.

По его словам, эти деньги ни на что не расходуются, а увеличивают имеющиеся у Российской Федерации государственные резервы. Максимов подчеркнул, что говоря о самом активе, ограниченном в своей ликвидности, речь идет о резервном активе, который задействуется в случае возникновения у государства неких трудностей с платежным балансом или долгом. Замминистра финансов заключил, что подобных проблем у РФ нет, так что для страны данный актив существенной роли не играет.

Ранее сообщалось, что на афганской территории осталось очень мало запасов продовольствия и прочих жизненно необходимых товаров. Соответствующее заявление поступило от Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

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