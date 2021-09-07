В ООН заявили, что в Афганистане практически не осталось запасов продовольствия

Аргументы Недели → В мире 13+

7 сентября 2021, 19:13 Источник: interfax.ru

pixabay.com

На афганской территории осталось очень мало запасов продовольствия и прочих жизненно необходимых товаров. Соответствующее заявление поступило от Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Представитель управления Йенс Лаерке обратился к международным донорам с призывом поддержать мирных жителей в Афганистане “быстро и щедро”. Там также подчеркнули, что для оказания помощи населению страны требуется сумма в размере 600 млн долларов.

Отметим, что 13 сентября должна пройти международная конференция по оказанию помощи Афганистану. На днях эксперты прогнозировали этой стране серьезную нехватку продуктов питания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости