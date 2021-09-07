В ООН заявили, что в Афганистане практически не осталось запасов продовольствия

На афганской территории осталось очень мало запасов продовольствия и прочих жизненно необходимых товаров. Соответствующее заявление поступило от Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.
Представитель управления Йенс Лаерке обратился к международным донорам с призывом поддержать мирных жителей в Афганистане “быстро и щедро”. Там также подчеркнули, что для оказания помощи населению страны требуется сумма в размере 600 млн долларов.
Отметим, что 13 сентября должна пройти международная конференция по оказанию помощи Афганистану. На днях эксперты прогнозировали этой стране серьезную нехватку продуктов питания.
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