Песков заявил, что Россия не готова к признанию биткоина

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 сентября 2021, 13:32 Источник: РИА "Новости"

биткоин, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова к признанию биткоина. В Кремле подчеркнули во вторник, 7 сентября, что повода для этого в настоящий момент нет.

Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами назвал битокоин квазивалютой и подчеркнул, что РФ однозначно не готова к ее признанию.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас биткоин не может принести финансовой системе Российской Федерации ничего, кроме вреда. "Если речь идет о полном признании в качестве платежного средства", – уточнил Дмитрий Песков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости