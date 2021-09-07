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Песков заявил, что Россия не готова к признанию биткоина

, 13:32 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Россия не готова к признанию биткоина
биткоин, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова к признанию биткоина. В Кремле подчеркнули во вторник, 7 сентября, что повода для этого в настоящий момент нет.

Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами назвал битокоин квазивалютой и подчеркнул, что РФ однозначно не готова к ее признанию.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас биткоин не может принести финансовой системе Российской Федерации ничего, кроме вреда. "Если речь идет о полном признании в качестве платежного средства", – уточнил Дмитрий Песков.

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