Песков заявил, что Россия не готова к признанию биткоина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова к признанию биткоина. В Кремле подчеркнули во вторник, 7 сентября, что повода для этого в настоящий момент нет.
Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами назвал битокоин квазивалютой и подчеркнул, что РФ однозначно не готова к ее признанию.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас биткоин не может принести финансовой системе Российской Федерации ничего, кроме вреда. "Если речь идет о полном признании в качестве платежного средства", – уточнил Дмитрий Песков.
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