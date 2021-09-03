Правительства США и Украины подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве

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3 сентября 2021, 21:07 Источник: ТАСС

флаг США, pixabay.com

В офисе украинского президента по итогам визита в США делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским, сообщили, что Вашингтон и Киев подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве.

Согласно последней информации, в рамках рабочего визита украинского лидера в Соединенные Штаты был подписан ряд важных документов, среди которых меморандум о взаимопонимании между правительствами США и Украины относительно коммерческого сотрудничества.

Документ был подписан первым вице-премьером – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексеем Любченко и министром торговли США Джиной Раймондо. Известно, что Вашингтон и Киев планируют разработку и осуществление ряда коммерческих проектов и участие в госзакупках на Украине и в Штатах. Уточняется, что основное внимание будет уделяться сотрудничеству в сферах энергетики, цифровой экономики, кибербезопасности, здравоохранении и оборонной сфере.

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