Политолог Блохин заявил, что Украина не может давить на Германию и США в вопросе газа

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1 сентября 2021, 11:06

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Политологи Александр Дудчак и Константин Блохин оценили слова главы Украины Владимира Зеленского о важности начала консультаций с ФРГ и США по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию.

Александр Дудчак, комментируя заявление Зеленского о том, что следует разработать эффективные меры против использования "Россией газа как оружия", подчеркнул, что украинский лидер придумывает "сказки", так как подобные слова не имеют ничего общего с действительностью. Политолог обратил внимание на то, что в настоящий момент у РФ есть контракт с Украиной, который будет выполнен, а дальнейшая ситуация будет зависеть от того, поступит ли из Киева выгодное предложение.

Константин Блохин в свою очередь в беседе с RT отметил, что США сейчас следует демонстрировать свои союзнические отношения с Украиной, поскольку она выступает в отношении просящего, а Вашингтон – в качестве "гаранта" безопасности Киева. Эксперт, однако, считает, что украинская сторона не может давить ни на Германию, ни на Штаты.

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