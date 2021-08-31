Боррель заявил, что нарушения со стороны Германии в связи с «Северным потоком – 2» отсутствуют
31 августа 2021, 09:39
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что оснований заводить дело о нарушениях в отношении Германии из-за "Северного потока — 2" нет.
Жозеп Боррель подчеркнул, что если трубопровод "Северный поток – 2" будет соответствовать действующему законодательству, в особенности обновленной Газовой директиве Европеского союза, то нет никаких оснований для начала процедуры в отношении Германии в связи с нарушениями.
Как отмечает RT, так верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ответил на запрос польских евродепутатов Витольда Яна Ващиковского, Ядвиги Вишневской, а также Космы Злотовского, которые ранее хотели узнать, запустит ли Еврокомиссия процесс в отношении Германии, учитывая "антиевропейский характер" газопровода.
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