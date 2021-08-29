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Украинцы написали лидеру США Байдену письмо, в котором попросили его «послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости»

, 17:11 Источник: РИА Новости

Украинцы написали лидеру США Байдену письмо, в котором попросили его «послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости»
pixabay.com

Бывшие и нынешние политические и общественные деятели Украины пожаловались хозяину Белого дома Джо Байдену на проект “Северный поток - 2”. В письме американскому лидеру они попросили его остановить газопровод.

Подчеркивается, что Байден ранее дал обещание “быть жестким по отношению к России” и приложить максимум усилий, чтобы газовый проект не эксплуатировали. В связи с этим, как полагают авторы письма, американское руководство “обязано изменить позицию” с целью обеспечения Европе и Украине защиты от “влияния России”.

“Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий”, - сказано в документе.

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