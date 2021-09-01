Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в финансировании строительства украинских автодорог

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку осуществлять финансирование строительства украинских автодорог. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе офиса главы страны.
Согласно последней информации, Владимир Зеленский предложил Всемирному банку участвовать в реализации плана трансформации Украины, в частности, политик обратил внимание на важность проектов по финансированию строительства и реконструкции дорог на украинской территории.
Зеленский также уточнил, что Киев настроен на совместную работу с Евросоюзом относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, а также адаптации к изменениям климата.
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