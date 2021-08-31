Посол Белоруссии в РФ Семашко надеется, что цена за российский газ в 2022 году останется прежней

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31 августа 2021, 16:46 Источник: БелТА

газ, фото: pixabay.com

Белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что единственным неразрешенным вопросом в программах по дальнейшему развитию российско-белорусской интеграции является тариф на транспортировку газа. По его словам, сейчас стоимость завышена.

«Скорее всего, на следующий год останется та цена [на газ], которая есть. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к тому, что мы имеем на границе России и Белоруссии, будь то на границе со Смоленской областью, будь то Новгородской, Брянской и так далее», - пояснил он.

Дипломат отметил, что транспортировка занимает до 70% себестоимости, что является «чрезвычайно завышенным», поскоку в РФ в структуре цены на логистику приходится не более 30%. Семашко добавил, что несколько лет стороны обсуждают создание единого газового рынка.

«У нас пока осталась проблема - подходы в формуле ценообразования», - резюмировал посол.

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