Глава оператора ГТС Украины Макогон прокомментировал новый газовый контракт России и Венгрии с изменением транзита

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30 августа 2021, 23:09 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон прокомментировал новый контракт на поставку природного газа между Венгрией и Россией, в котором предусматривается изменение транзитного маршрута.

Ранее в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По итогам переговоров было достигнуто новое соглашения о поставках газа на 15 лет.

По словам Макогона, прямой маршрут Россия - Украина - Венгрия "десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ пойдет по маршруту Россия - Турция - Болгария - Сербия - Венгрия, что значительно дольше". Он написал в Facebook, что новый маршрут "не может быть дешевле украинского".

Глава оператора ГТС Украины считает, что новый документ исходит из политической, а не экономической целесообразности. Макогон вновь напомнил про старую инициативу Украины заставить Россию передавать газ европейским потребителям на восточной границе Украины вместо его транзита и передачи на западе.

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