Аналитик считает, что дивидендов Сбербанка для выплат пенсионерам слишком мало

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31 августа 2021, 12:00 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Ежегодные дивиденды Сбербанка, контрольная доля которого находится в собственности Фонда национального благосостояния (ФНБ), нужно распределять в России между пенсионерами. Эту идею выдвинул экономист, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Многие пенсионеры едва сводят концы с концами, - пишет "Российская газета".

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев, комментируя для "Свободной прессы" предложение Яковы Миркина, выразил мнение, что "дивиденды Сбербанка практически идеально подходят для дополнительных выплат пенсионерам, поскольку они выплачиваются раз в году, их сумма и дата начислений тоже всегда точно известны, объявляются заранее: обычно это первое число в один из летних месяцев".

Но эксперт назвал недостатком то, что ежегодная сумма дивидендов от акций Сбербанка не так уж велика. Петр Пушкарев считает, что для выплат пенсионерам размах требуется побольше.

Эксперт напомнил, что ФНБ является владельцем 50% плюс 1 акции Сбербанка. Он подсчитал, что денег на дивидендах в 2021 году собралось около 208 млрд. рублей.

Напомним, сейчас по поручению президента правительство РФ направляет на разовые выплаты всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей сумму более 454 млрд. рублей.

Соответственно, годовые дивиденды государства по управляемому ФНБ пакету акций Сбербанка составляют только 45% от этой суммы. Получается, что пенсионеры на дивидендах Сбера могли бы получить всего лишь по 4,5 тысячи рублей в год.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в понедельник, 30 августа, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября.

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