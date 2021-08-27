Посол ФРГ в России заявил, что осталось проложить несколько километров «Северного потока – 2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что техническая готовность газопровода "Северный поток — 2" будет обеспечена "достаточно скоро". По его словам, осталось проложить несколько километров.
Дипломат отметил, что после того, как будет обеспечена техническая готовность газопровода, начнется процесс сертификации. Посол ФРГ в России уточнил, что когда сертификационные мероприятия будут полностью завершены, можно будет пускать газ по "Северному потоку – 2".
Геза Андреас фон Гайр, однако, обратил внимание, что вопрос о точных сроках ввода трубопровода в эксплуатацию следует задавать компаниям, котрые будут его использовать.
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