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Посол ФРГ в России заявил, что осталось проложить несколько километров «Северного потока – 2»

, 22:00 Источник: РИА "Новости"

Посол ФРГ в России заявил, что осталось проложить несколько километров «Северного потока – 2»
Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что техническая готовность газопровода "Северный поток — 2" будет обеспечена "достаточно скоро". По его словам, осталось проложить несколько километров.

Дипломат отметил, что после того, как будет обеспечена техническая готовность газопровода, начнется процесс сертификации. Посол ФРГ в России уточнил, что когда сертификационные мероприятия будут полностью завершены, можно будет пускать газ по "Северному потоку – 2".

Геза Андреас фон Гайр, однако, обратил внимание, что вопрос о точных сроках ввода трубопровода в эксплуатацию следует задавать компаниям, котрые будут его использовать.

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