Аргументы Недели Экономика 13+

FAZ: немецкие чиновники заявили, что «Газпром» может продать «СП-2» для обхода газовой директивы ЕС

, 16:39 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

FAZ: немецкие чиновники заявили, что «Газпром» может продать «СП-2» для обхода газовой директивы ЕС
строительство газопровода "Северный поток – 2", Stefan Sauer/dpa

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что немецкие чиновники заявили о возможности для "Газпрома" продать "Северный поток — 2" другому сертифицированному оператору для обхода газовой директивы ЕС.

В обновленных правилах газовой директивы Европейского Союза говорится, что входящий на его территорию трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или находящаяся на землях ЕС часть должна принадлежать сторонней компании.

В минувший четверг Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG на решение немецкого регулятора об отказе вывести проект из-под действия вышеуказанных правил.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о размещении в Германии предвыборных плакатов с картой довоенных лет, на которой изображена Калининградская область в составе страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью