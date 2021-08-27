FAZ: немецкие чиновники заявили, что «Газпром» может продать «СП-2» для обхода газовой директивы ЕС

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что немецкие чиновники заявили о возможности для "Газпрома" продать "Северный поток — 2" другому сертифицированному оператору для обхода газовой директивы ЕС.
В обновленных правилах газовой директивы Европейского Союза говорится, что входящий на его территорию трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или находящаяся на землях ЕС часть должна принадлежать сторонней компании.
В минувший четверг Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG на решение немецкого регулятора об отказе вывести проект из-под действия вышеуказанных правил.
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