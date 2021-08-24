Безработица в ЮАР достигла исторического рекорда, составив 34,4%

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24 августа 2021, 15:55 Источник: ТАСС

рынок в ЮАР, pixabay.com

Во втором квартале 2021 года безработица в Южно-Африканской Республике достигла рекордного за современную историю страны уровня – 34,4% от трудоспособного населения, заявило Статистическое управление ЮАР.

С апреля по июнь текущего года уровень безработицы в ЮАР повысился до 34,4% по сравнению с 32,6% в первом квартале года. В настоящий момент работу ищут 7,8 миллиона жителей страны, что на 600 тысяч больше, чем за прошедшие три месяца".

Известно, что в финансовом секторе ЮАР за второй квартал года ликвидировали 278 тысяч рабочих мест, а в сфере промышленности – 83 тысячи.

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