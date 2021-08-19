Профессию уничтожили: Земфира пожаловалась на безработицу

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19 августа 2021, 08:56 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Певица редко выходит на связь с поклонниками, поэтому каждое ее высказывание на публику вызывает усиленный интерес. Артистка сообщила, что ее концерт в Испании отменяется из-за антиковидных ограничений. Неприятное известие заставило звезду разразиться гневом в личном блоге.

Исполнительница заявила, что из-за коронавируса ей часто предлагают выступить онлайн. Такой формат Земфиру не устраивает, от которой зависит финансовое положение большой команды. «Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией»,- писала музыкантша.

Звезда добавила про свои большие планы: еще в прошлом году Земфира планировала выступить на девяти фестивалях и много репетировала, чтобы все было идеально. Но вирус позволил ей выйти на сцену только дважды.

«В этом году — новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы. Ноль концертов. Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект, но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте блин прививку!» - призвала фанатов певица.

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