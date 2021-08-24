Глава департамента МИД Биричевский заявил о сохраняющихся шансах запустить «Северный поток - 2» до конца года

До конца года есть шансы начать эксплуатировать газопровод “Северный поток - 2”. Такое заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что уже скоро газовый проект могут запустить в действие. По словам Биричевского, шансы ввести его в эксплуатацию до конца текущего года, безусловно, сохраняются.
Ранее он отметил, что “Северный поток - 2” близится к завершению. Биричевский заявил, что “осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.