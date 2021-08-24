Глава департамента МИД Биричевский заявил о сохраняющихся шансах запустить «Северный поток - 2» до конца года

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24 августа 2021, 09:32 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

До конца года есть шансы начать эксплуатировать газопровод “Северный поток - 2”. Такое заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что уже скоро газовый проект могут запустить в действие. По словам Биричевского, шансы ввести его в эксплуатацию до конца текущего года, безусловно, сохраняются.

Ранее он отметил, что “Северный поток - 2” близится к завершению. Биричевский заявил, что “осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства”.

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