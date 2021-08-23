Немецкий журналист заявила, что Россия может выиграть в битве за «СП-2», достигнув договоренности с Евросоюзом

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23 августа 2021, 16:36 Источник: Süddeutsche Zeitung

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке в своей колонке рассказала о тактическом ходе, который даст России возможность одержать верх в битве за "Северный поток — 2".

Зильке Бигальке подчеркнула, что США и Германия хотят смягчить негативные последствия от газопровода для украинской экономики. По словам журналиста, американский президент Джо Байден поставил перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель задачу: в рамках визита в Москву убедить лидера РФ Владимира Путина продлить еще на десять лет истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева. Глава России заявил, что страна согласна осуществлять транзит топлива через территорию Украины, однако для этого Москве нужно знать, какие объемы газа европейские партнеры готовы закупать.

Бигальке полагает, что вышеуказанное заявление президента РФ можно расшифровать следующим образом: если в ЕС не хотят, чтобы Украина пострадала от "Северного потока – 2", то европейские страны должны будут покупать у Москвы больше топлива.

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