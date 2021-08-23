Лавров заявил, что «СП-2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед

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23 августа 2021, 09:35 Источник: РИА Новости

табличка, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал пользу трубопровода «Северный поток-2» для европейских стран. По его словам, утверждения ЕС о том, что газопровод усилит их зависимость от «голубого» топлива из РФ необоснованны.

«Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток - 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект … в стратегическом плане "СП-2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед»,- пояснил он, отметив, что именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства.

Дипломат добавил, что ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию обеспечит дополнительную диверсификацию маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент. Лавров считает, что устойчивые поставки «голубого» топлива европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, а это приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, как можно использовать российский трубопровод «Северный поток-2».

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