Дипломат Биричевский заявил, что отключение России от SWIFT не рассматривается: «От этого все только проиграют»

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23 августа 2021, 07:30 Источник: РИА Новости

карта, фото: pixels.com

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский оценил угрозу возможного отключения России от SWIFT. По его словам, у Москвы нет цели создать альтернативную систему как можно скорее.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно»,- высказал он.

Биричевский отметил, что приблизительной даты завершения работы нет. Дипломат пояснил, что с одними партнерами процесс идет «более продвинуто», с другими «только начались переговоры». Россия будет планомерно продолжать это делать, добавил он. Представитель МИД призвал не ожидать, что через год или через два работа закончится.

«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют»,- резюмировал он.

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