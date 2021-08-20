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Власти США с 7 сентября ограничат импорт некоторых видов российского оружия

, 21:00 Источник: РИА "Новости"

Власти США с 7 сентября ограничат импорт некоторых видов российского оружия
флаг США, pixabay.com

С 7 сентября власти Соединенных Штатов Америки вводят ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и экспорт ядерных технологий. Об этом заявили в пятницу в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ограничения коснутся импорта "определенного вида российского огнестрельного оружия" и боеприпасов. Также речь идет об экспорте "ядерной и ракетной продукции и технологий".

По утверждению Вашингона, подобные меры будут приняты и начнут действовать после 7 сентября в связи с "использованием Россией химического оружия". Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение года.

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