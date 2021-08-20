Власти США с 7 сентября ограничат импорт некоторых видов российского оружия

С 7 сентября власти Соединенных Штатов Америки вводят ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и экспорт ядерных технологий. Об этом заявили в пятницу в Госдепе.
В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ограничения коснутся импорта "определенного вида российского огнестрельного оружия" и боеприпасов. Также речь идет об экспорте "ядерной и ракетной продукции и технологий".
По утверждению Вашингона, подобные меры будут приняты и начнут действовать после 7 сентября в связи с "использованием Россией химического оружия". Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.