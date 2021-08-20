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США ввели санкции в отношении двух россиян из-за «Северного потока – 2»

, 20:00 Источник: РИА "Новости"

США ввели санкции в отношении двух россиян из-за «Северного потока – 2»
госсекретарь США Энтони Блинкен, Florian Gaertner/photothek.de vi

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил в пятницу, 20 августа, что сегодня Вашингтон ввел санкции из-за "Северного потока – 2" в отношении двух россиян и одного судна из РФ.

В заявлении Блинкена, которое распространила сегодня пресс-служба Госдепа, говорится, что ведомство предоставило в конгресс США отчет, в котором значатся одно российское судно и два гражданина РФ, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Уточняется, что судно, о котором идет речь, как и еще одно российское судно, участвующее в проекте, "будут идентифицированы как заблокированная собственность" одного из перечисленных граждан. Имена россиян, подвергнутых органичениям, не приводятся.

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