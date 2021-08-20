Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции из-за «Северного потока – 2»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден издал указ, который позволяет вводить санкции в связи с "определенными энергетическими проектами РФ", в частности, речь идет о "Северном потоке – 2".
В Белом доме уточнили в пятницу, 20 августа, что указ Джо Байдена, который дает возможность вводить санкции по энергопроектам РФ, направлен на укрепление безопасности Европы.
Подчеркивается также, что собственность связанных с российскими энергетическими проектами лиц, а также их интересы могут быть заблокированы по решению государственного секретаря США и американского Министерства финансов.
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