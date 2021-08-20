Путин заявил, что «Северный поток – 2» почти достроен

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20 августа 2021, 19:07 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Jens Büttner/dpa

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, 20 августа, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров, вследствие чего можно говорить о том, что газопровод почти построен.

Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что осталось построить 15 километров трубопровода по морю. "Все, можно считать, что это близится к завершению", – заключил российский лидер.

Ранее сегодня Путин пообещал, что РФ выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа.

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