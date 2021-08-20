Аргументы Недели Экономика 13+

Путин заявил, что «Северный поток – 2» почти достроен

, 19:07 Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что «Северный поток – 2» почти достроен
Северный поток – 2, Jens Büttner/dpa

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, 20 августа, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров, вследствие чего можно говорить о том, что газопровод почти построен.

Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что осталось построить 15 километров трубопровода по морю. "Все, можно считать, что это близится к завершению", – заключил российский лидер.

Ранее сегодня Путин пообещал, что РФ выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация со строительством Крымского моста остается практически неразрешимой. По его словам, для Черного моря необходима «новая стратегия».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью