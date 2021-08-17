Власти ФРГ приостановили экономическую помощь Афганистану

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17 августа 2021, 14:24 Источник: DPA

флаг Германии, pixabay.com

Правительство Германии к настоящему моменту приостановило экономическую помощь Афганистану. Соответствующую информацию предоставил во вторник министр экономического развития страны Герд Мюллер.

Подчеркивается, что после фактического прихода к власти в Афганистане военно-исламистского движения "Талибан", которое запрещено в России, Германия прекратила государственную помощь в сфере развития страны.

Ранее глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас предупреждал, что страна прекратит финансовую помощь Афганистану в том случае, если талибы захватят власть. Отмечалось, что Германия ежегодно выделяет стране около 34 миллионов евро.

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