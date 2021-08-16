Минторг США объявил о начале расследования соответствия экономики России рыночному статусу

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16 августа 2021, 19:27

фото: pixabay.com

Министерство торговли США объявило о начале расследования на предмет соответствия российской экономики рыночному статусу. Соответствующее заявление американского Минторга опубликовано в официальном издании правительства США Federal Register.

В Минторге США объяснили, что расследование по поводу рыночности экономики России начато в ходе антидемпингового анализа поставок из России жидкого азотного удобрения - карбамидо-аммиачной смеси (КАС, водный раствор из мочевины и нитрата аммония).

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин, - поясняет РБК.

Если США применяют против страны с рыночной экономикой антидемпинговые меры, то она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях, и отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли. Соответственно, российские экспортеры, против которых вводятся антидемпинговые меры, могут обжаловать действия США.

Американский Минторг сообщил, что в рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси, поставляемой из РФ, мы обнаружили, что заявитель (американские компании) предоставил достаточные доказательства для ведомства, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах.

Анатолий Чубайс заявил, что рыночную экономику в России построили, хотя были допущены ошибки.

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