Чубайс признал, что при создании рыночной экономики в России допущены ошибки

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15 августа 2021, 18:14 Источник: Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс, фото: Facebook.com/anatoly.chubays

Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, заявил, что рыночную экономику в России построили, хотя были допущены ошибки.

На днях Чубайс написал пост в соцсети, вспомнив, как 35 лет назад в лесах в Карелии в студенческом лагере «Змеиная горка» «собралась группа молодых и нахальных экономистов с тем, чтобы решить - как построить переход от разваливающейся советской плановой экономики к нормальной рыночной».

Чубайс предположил, что его пост подвергнется критике и добавил: «И действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались. Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели».

«Но рыночную экономику все-таки построили», - заключил Чубайс.

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