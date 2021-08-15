Чубайс признал, что при создании рыночной экономики в России допущены ошибки

Анатолий Чубайс, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, заявил, что рыночную экономику в России построили, хотя были допущены ошибки.
На днях Чубайс написал пост в соцсети, вспомнив, как 35 лет назад в лесах в Карелии в студенческом лагере «Змеиная горка» «собралась группа молодых и нахальных экономистов с тем, чтобы решить - как построить переход от разваливающейся советской плановой экономики к нормальной рыночной».
Чубайс предположил, что его пост подвергнется критике и добавил: «И действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались. Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели». «Но рыночную экономику все-таки построили», - заключил Чубайс.
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