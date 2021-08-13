Аналитик Юшков заявил, что США будут искать лазейки, чтобы не допустить эксплуатации «Северного потока – 2»

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13 августа 2021, 11:19

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление украинского депутата Олега Волошина о том, что строительство "СП-2" можно остановить лишь путем "колоссального разрыва" США с Германией.

Эксперт выразил мнение, что Вашингтону невыгодно портить отношения с Берлином, а помешать завершению строительства "Северного потока – 2" Соединенные Штаты уже не смогут.

Игорь Юшков в беседе с RT подчеркнул, что, когда Джо Байден стал президентом США, все ожидали, что он будет "яростно атаковать" проект, но политик оценил ситуацию весьма рационально и выбрал не путь санкций, а хорошие отношения с европейцами. Аналитик убежден, что Штаты не отказались от противодействия "Северному потоку – 2", но решили идти другим путем и искать некие лазейки для ограничения работы трубопровода или полного запрета его эксплуатации.

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