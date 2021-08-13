Депутат Рады Волошин заявил, что остановить «СП-2» может только «колоссальный разрыв» США с Германией

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13 августа 2021, 10:58 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, что единственным способом остановить строительство "Северного потока – 2" является "колоссальный разрыв" США с Германией.

По мнению Олега Волошина, для остановки строительства трубопровода США нужно "просто вдрызг поругаться" с Германией, ввести санкции экстерриториального характера в отношении немецких компаний. По мнению депутата Рады, в таком случае действия американских властей имели бы для международных отношения долгосрочные последствия.

Парламентарий также заметил, что в другой раз США может не понравиться, что происходит во Франции или Италии. "Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую", – заключил Олег Волошин.

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