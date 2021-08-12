«Фортуна» вышла на финишную прямую в укладке трубопровода «Северный поток 2»

Аргументы Недели → Армия 13+

12 августа 2021, 19:27

Фото: Соцсети

Украина как никогда близка к проигрышу в газовой войне с Россией. Завершив в укладке, нитка «А» подводного магистрального газопровода «Северный поток 2» двухкилометровый поворот после пересечения с трубой газопровода «Северный поток 1», трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна» вышла на финишную прямую. Теперь ей осталось, никуда не сворачивая, проложить 18,5 км трубы. Об этом пишет ТК «ТС».

Средняя скорость продвижения ТУБ «Фортуна» на укладке трубопровода составляет несколько менее 1400 м в сутки. Ранее сообщалось, что ведутся работы по сертификации уже завершённой нитки «Б» «Северного потока 2. Начало эксплуатации которой предвидится в четвёртом квартале текущего года. Сейчас хранилища газа в Европе заполнены только на 66% и это топливо достигло рекордной цены в 560 долл. за тыс. кубометров.

Несмотря на заверения, что после пуска газа по «Северному потоку 2» транзит голубого топлива через Украину не уменьшится, эксперты намекают о значительном его снижении в ближайшее же время, и о полной остановке по окончании ныне действующего контракта. Незалежная неизбежно потеряет эту статью дохода. Кроме того, она получит серьёзную проблему с прокачкой газа по своей системе ГТС для внутренних нужд из-за отсутствия достаточного давления внутри трубы. Трубопроводы придётся реконструировать, значительно уменьшать их пропускную способность.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости