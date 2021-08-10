Вице-премьер Новак заявил, что Россия может запретить экспорт нефтепродуктов в случае ухудшения ситуации на топливном рынке

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10 августа 2021, 11:13 Источник: РИА Новости

Александр Новак, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская Федерация может принять решение о запрете экспорта нефтепродуктов. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что такие кардинальные меры остаются на повестке. По словам Новака, если ситуация на топливном рынке ухудшится, то в России могут принять решение задействовать данные меры.

Отметим, что накануне Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Его участниками стали эксперты, аналитики отрасли, представители исполнительной власти и нефтяных компаний.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов утром во вторник, 10 августа, сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории полуострова к настоящему моменту стабилизировалась.

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