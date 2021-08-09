Экономист Переславский заявил, что ждать укрепления рубля в ближайшее время не стоит

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9 августа 2021, 16:23 Источник: Свободная пресса

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в рамках беседы с журналистами в понедельник заявил, что в ближайшее время не стоит ждать укрепления рубля.

Экономист выразил мнение, что за нулевые годы в России не удалось заложить хороший фундамент для сильной экономики, вследствие чего в настоящий момент это отражается на гражданах страны.

Николай Переславский в разговоре со "Свободной прессой" уточнил, что инфраструктура в РФ не функционирует на должном уровне, кроме того, "есть масса вопросов" к госуправлению в российских регионах, к производственным мощностям, а также к "постоянной тряске" Налогового кодекса. По словам эксперта, однако, де-факто, основные причины слабого рубля — это политические санкции.

Переславский подчеркнул, что в ближайшее время ждать укрепления рубля не следует. По мнению экономиста, сценарий, при котором данная валюта укрепится сильнее, чем до 70 единиц за доллар, является нереальным.

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