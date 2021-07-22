Рубль не может укрепиться даже при высоких котировках нефти

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22 июля 2021, 10:52

Центробанк с начала года закупил для Минфина России на внутреннем рынке валюты 1 триллион рублей. Валютное курсобразование в России оказалось в парадоксальном положении. Даже при высоких котировках нефти курс национальной валюты остался на уровне прошлого года.



В прошлом году стоимость одного барреля нефти марки Urals составляла 44 доллара. Это в 1,7 раза меньше, чем в июле 2021 года. Поэтому экономисты считают, что рубль остался недооценённой валютой на 15%. Это потому что по бюджетному правилу валюта закупается только в Фонд национального благосостояния. Однако пополнение «кубышки» не оказало положительного влияния на уровень жизни населения. Напротив, за два года пандемии каждый россиянин в среднем стал беднее на 15%.



Также на рубль оказывает влияние санкционный риск, заложенный в цену финансовых активов страны. Отчасти курс доллара и евро поддерживается на высоком уровне за счёт ограничения притока иностранной валюты на российский рынок.





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