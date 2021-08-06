Профессор РГГУ Евгений Виттенберг: как Центробанк борется с инфляцией

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 августа 2021, 13:02

Фото: pixabay.com

Кредиты для граждан и бизнеса становятся все менее доступными. Центробанк РФ впервые с 2014 года поднял ставку рефинансирования сразу на сто пунктов – с 5, 5 до 6, 5%. Своим взглядом на ситуацию в интервью «Аргументам недели» поделился профессор РГГУ Евгений Виттенберг.



– Как известно, стоимость кредитов для населения напрямую зависит от ставки рефинансирования Центробанка, под которую он выдаёт кредиты коммерческим банкам. Почему в США ставка рефинансирования равняется 1, 5%, в Израиле – 0, 5%, в Германии – 0, 25%, а у нас она огромна – 6, 5%?



– Это зависит прежде всего от уровня инфляции в стране. Именно на сокращение инфляции ориентируется Центральный банк РФ, считая её, и не без оснований, важным фактором экономической и социальной стабильности. Если инфляция слишком высокая, тогда ЦБ поднимает ставку рефинансирования, то есть выдаёт кредиты банкам под более высокий процент. И банки, соответственно, тоже повышают проценты по кредитам – в итоге люди берут кредиты меньше и реже. В результате сокращается денежная масса на рынке, достигается больший баланс между денежной массой и товарной – и, следовательно, сокращается инфляция. Однако повышение ставки рефинансирования – палка о двух концах. Оно сдерживает инфляцию, но одновременно наносит удар по населению и малому бизнесу, для которых кредиты становятся менее доступными.



Полностью текст интервью читайте на нашем сайте в материале «Профессор РГГУ Евгений Виттенберг: о дороговизне кредитов и политике Центробанка РФ»





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