В Челябинске арбузы стоят дороже, чем в Екатеринбурге

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6 августа 2021, 08:26 Анна Семенова

Арбуз- самое вкусное летнее угощение. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Килограмм летнего лакомства можно купить в нашем городе в среднем за 45 рублей.

Об исследовании IT-компании «Эвотор» пишет издание Полит 74. На этот раз специалисты решили сравнить цены на арбузы в разных регионах страны.

Средняя стоимость летнего лакомства составила 48 рублей за кило. Это на 4% больше, чем в прошлом году. В Челябинске арбузный ценник чуть ниже – 45 рублей за килограмм. Дороже полосатую ягоду можно найти в Новосибирске, Москве и Хабаровске. Некоторые продавцы в последнем городе отдают арбузы по 83 рубля за кг. Рекорды побила Якутия, там в июле стоимость килограмма составила 121 рубль.

Но есть и регионы с более низкой ценой. Например, у наших ближайших соседей, в Екатеринбурге, продавцы готовы отдать арбуз за 38 рублей/кило. А в Оренбурге и вовсе средний ценник – 29 рублей за килограмм.

К слову, общественники проверили арбузы и дыни в Челябинске на нитраты. Было зафиксировано их превышение в 26 раз. Всем любителям данной продукции рекомендуют еще подождать, безопасные арбузы будут только в сентябре.

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