Депутаты регионального парламента проверили арбузы и дыни на нитраты
6 августа 2021, 07:15 Татьяна МихайловаИсточник:
«Губерния»
Рейд прошел на одном из рынков Челябинска.
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области посетили один из рынков города, сообщает «Губерния». Целью рейда стала проверка бахчевых на нитраты, для этого парламентарии вооружились нитратомером.
Сейчас на Южногом Урале продаются только импортные арбузы, отечественные будут позже. Проверка показала, что пока в бахчевых есть превышение по нитратам. Так, в кожуре арбуза их оказалось 200 мг/кг, а в сердцевине — 130 мг/кг при норме 60 мг/кг. В дыне нитратомер показал 2400 мг/кг при норме 90 мг/кг.
Участники рейда посоветовали южноуральцам повременить с включением в рацион бахчевых. Лучше дождаться сезона.
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